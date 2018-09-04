ارتفاع أسعار النفط وسط تعاملات هزيلة في الأسواق

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط، أمس الاثنين، بدعم من المخاوف من أن هبوط إنتاج إيران سيقلص المعروض في الأسواق بعد فرض عقوبات أميركية في نوفمبر، لكن المكاسب كانت محدودة؛ بسبب زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتًا إلى 70.10 دولار للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الأخيرين، حيث ارتفع برنت أكثر من 10% بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.

وشهدت الأسواق تعاملات هزيلة؛ نظرًا لعطلة يوم العمال في الولايات المتحدة.