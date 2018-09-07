ارتفاع الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة

المواطن - متابعة

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا في التعاملات المبكرة يوم الجمعة وسط ضبابية بشأن التجارة العالمية في الأسواق، في الوقت الذي التمس فيه المستثمرون الملاذ الآمن في القطاعات الدفاعية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمائة، في حين لم يسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تغيراً يذكر بالنسبة المئوية.

ويتجه المؤشر الأوروبي القياسي لاختتام الأسبوع على خسارة نسبتها 2.3 بالمائة في أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية مارس آذار، وذلك بفعل مخاوف من تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وضعف الأسواق الناشئة.