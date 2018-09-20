ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المواطن - متابعة
صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1204.69 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده 0.5% في الجلسة السابقة.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1209.30 دولار للأوقية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، فرضت واشنطن رسومًا نسبتها 10% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة نحو 60 مليار دولار بنسب مخفضة عن المقترحة في السابق.
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