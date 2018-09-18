ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فلورنس إلى 31 قتيلاً

المواطن - واشنطن
ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار فلورنس الذي يضرب جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى 31 قتيلاً على الأقل.
وقالت وكالة إدارة الحالات الطارئة في ولاية كارولاينا الشمالية إن 25 شخصًا لقوا مصرعهم من جراء فلورنس في هذه الولاية الأكثر تضررًا بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسبّب بها الإعصار.
وفي ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة بلغت حصيلة الضحايا ستة قتلى على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
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