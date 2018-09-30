ارتفاع عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 شخصًا

2018/09/30
الساعة 10:38 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفع عدد ضحايا زلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، أمس الأول، إلى 832 شخصًا حتى اليوم.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنها تعتقد أن المنطقة المتأثرة أكبر مما كان يعتقد في البداية.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو، في مؤتمر صحفي، أن تقارير تفيد بأن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبانٍ انهارت بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات والذي هز البلاد وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.


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