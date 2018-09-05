استدعاء 16233 مركبة كيا Carnival و1533 من نوع بيكانتو بسبب عيوب خطيرة!

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 16233 مركبة من نوع “KIA\Carnival” موديلات: 2006-2015.

وأوضحت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الاستدعاء بسبب خلل في الدائرة الكهربائية لمروحة تبريد المكيف قد يؤدي إلى تعطل دفع الهواء في المركبة.

ولفتت التجارة إلى أن الإجراء المطلوب هو التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

كما أعلنت التجارة استدعاء 1533 مركبة “من نوع كيا بيكانتو KIA\Picanto موديلات: 2011-2012.

وأوضحت التجارة أن السبب وجود خلل في خرطوم الوقود قد يؤدي إلى تمزقه وتسرب الوقود مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.