استدعاء 4 آلاف مركبة فورد.. لخلل قد يسبب احتراق المركبة

استدعاء 4 آلاف مركبة فورد.. لخلل قد يسبب احتراق المركبة

2018/09/17
الساعة 2:19 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء نحو 4 آلاف مركبة من نوع” F-150 فورد” موديلات 2018 – 2015 .

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، أن الاستدعاء لخلل في وحدات شد أحزمة الأمان الأمامیة يمكن أن يولد شرارا حال وقوع حـادث قد ينتج عنه احتراق المركبة.

وأضافت أن على مالكي ھذا النوع من المركبات التواصل مع شركة توكیلات الجزيرة للسیارات، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.


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