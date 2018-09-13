استراتيجية Special لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

ركز المدرب مريشيا ريدينك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالفيصلي على تحفيظ لاعبيه الاستراتيجية الخاصة والتي سيخوض بها العنابي مباراة النصر بالجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتجه الجهاز الفني للفيصلي إلى تطبيق العديد من التمارين التكتيكية، حيث ركز ريدينك على الاستراتيجية المخصصة لمباراة النصر.

ومن المقرر إقامة مباراة النصر والفيصلي غدًا الجمعة في تمام السابعة إلا ثلث مساء بتوقيت المملكة.

وكان النصر قد فاز في الجولة الأولى على نادي أحد بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل الفيصلي مع نادي الباطن بهدفين لكل فريق.

يسعى الفيصلي إلى تحقيق فوزه الأول عند مواجهة فريق النصر في الدوري المحلي، بينما يرغب النصر في نيل النقاط الستة للمنافسة من البداية على اللقب.