استشهاد عضو فريق مسام لنزع الألغام في اليمن

المواطن - الرياض

أعرب مركز إسناد للأعمال الإنسانية الشاملة باليمن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن حزنه الشديد لوفاة عضو فريق مسام لنزع الألغام في اليمن ياسر عبدالله عباد إثر انفجار لغم فردي قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بزرعه.

وقدم المركز أحر التعازي لأسرة الفقيد ولزملائه في فريق مسام.

ويمثل المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” مبادرة إنسانية مهمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية، لإزالة الألغام بمختلف أشكالها وصورها، التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية وخصوصاً محافظات مأرب، وعدن، وصنعاء، وتعز.

ويهدف مشروع مسام أيضاً إلى مساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام، وتمكينه لتحمل المسؤولية على المدى الطويل.