استعادة 40 ألف متر من الأراضي الحكومية في قنا

المواطن - أحمد الشهري - قنا

أزالت بلدية مركز قنا، التابع لمحافظة محايل عسير، أمس الخميس، إحداثات على طريق المديد جنوب المركز.

وقال رئيس بلدية قنا إبراهيم الحفضي: إن الإزالة جاءت بعد الإبلاغ عن الإحداثات من قبل مراقبي وحدة مراقبة الأراضي ببلدية المركز، مضيفًا أنه تمت إزالة الإحداثات من الأراضي بمعدات البلدية.

وأكد الحفضي أن الإحداثات عبارة عن عقوم ترابية، وأنه تمت استعادة 40000 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، وتم تسليمها للبلدية خالية من الإحداثات.