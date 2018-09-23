استعدادًا لتطبيق نظامي DTMS و IRT.. وفد فيفا يزور الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وصول وفد من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، يوم غد الاثنين، لعقد عدد من ورش العمل مع الأندية على مدى أربعة أيام.

ومن المُقرر أن تشمل ورش العمل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الثانية.

وتُركز ورش العمل على شرح آلية استخدام نظامي مطابقة الانتقالات الداخلي DTMS ونظام تنظيم عمل الوسطاء IRT، وذلك تمهيدًا لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد السعودي وفيفا لاستخدام النظامين.

وسيعقد وفد فيفا اجتماعات عديدة مع مسؤولي الاحتراف في عددٍ من الأندية، من أجل الاطلاع على سير الانتقالات والمشاكل التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، كما سيتم عقد ورشتي عمل لمدة يومين مع مسؤولي الاحتراف بالأندية؛ لتدريبهم على استخدام نظام الانتقالات DTMS.

وشددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على أهمية حضور مدراء النظام في جميع الأندية للورشتين، من أجل التدريب على عملية تسجيل اللاعبين سواء من المحليين أو الدوليين.

ويُعتبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول اتحاد آسيوي يعمل بالنظامين، في سبيل تنفيذ الخطط التطويرية، من أجل رفع مستوى وكفاءة العمل الاحترافي داخل الأندية المحلية.

ويُعد نظام DTMS، إصدارًا دوليًا يُستخدم في إدارة ومطابقة الانتقالات المحلية للاتحادات الأهلية الراغبة في ذلك، ويضمن شفافية كاملة للانتقالات، ويقدّم إحصاءات وتقارير كاملة عنها، فيما سيمكّن نظام IRT الاتحاد السعودي لكرة القدم من متابعة العمليات والأنشطة التي يقوم بها الوسطاء محليًا ودوليًا.