استعدادًا لمباراة الاتفاق.. الباطن يصل الدمام

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى الدمام، استعدادًا لمباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المُقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريبه الرئيسي لمباراة الاتفاق في الجولة الثانية، على ملعب النهضة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي أمام الفيصلي بهدفين لكل فريق.

على الجانب الآخر، تعادل الاتفاق إيجابيًا في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فريق الرائد، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على الباطن، وحصد أول ثلاث نقاط.