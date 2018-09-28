استعدادًا لمباراة الوصل.. الاتحاد يُغادر إلى دبي

المواطن - مروة نبيل

غادرت بعثة الفريق الأول بنادي الاتحاد، برئاسة عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لكرة القدم، خميس الزهراني، إلى مدينة دبي الإماراتية استعدادًا لمباراة الوصل في إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وجاءت قائمة الاتحاد لمباراة الوصل كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ عساف القرني، راكان النجار وأمين البخاري، وفي الدفاع كل من؛ عون البيشي، أحمد عسيري، زياد الصحفي، عمار الدحيم، منصور الحربي، محمد ريمان، حسن معاذ وطارق عبد الله.

وضمت قائمة الاتحاد في خط الوسط، كلا من؛ جمال باجندوح، كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، جوناس، رومارينهو، عبدالرحمن الغامدي، جابر عيسى وعلي الزقعان، والثنائي الهجومي عبد العزيز العرياني وأليكساندر بيزتش.

وكانت مباراة ذهاب دور الـ32 بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره الوصل الإماراتي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ويسعى العميد للفوز في مباراة الإياب التي ستُقام، يوم الأحد المقبل.