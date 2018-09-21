استعدادًا لنهائي السوبر العالمي.. كالم سميث يصل إلى جدة
سيواجه بطل الملاكمة جورج جروفز

استعدادًا لنهائي السوبر العالمي.. كالم سميث يصل إلى جدة

2018/09/21
الساعة 5:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وصل بطل الملاكمة كالم سميث إلى جدة، اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض نزال نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي أمام نظيره جورج جروفز.

وتحتضن الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة بين جورج جروفز وكالم سميث، يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر.

وتُعد مواجهة جورج جروفز وكالم سميث، في نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، هي الأولى من نوعها التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد طرحت تذاكر نهائي السوبر العالمي، وجاءت الأسعار كالتالي؛ القسم العلوي للأفراد والعائلات 10 ريالات، القسم السفلي الأفراد والعائلات 30 ريالًا، الذهبية الأفراد والعائلات 100 ريال، و500 ريال المنصة.

يُذكر أن استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي، تأتي بعد توقيع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وشركة “كوموسا” المنظمة للبطولة، عددًا من الاتفاقيات التي وقعها في لندن، العام الماضي.


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