استقبال جماهيري كبير لـ البلطان في الشباب

المواطن - مروة نبيل

حظي رئيس مجلس إدارة الشباب، خالد البلطان، باستقبال جماهيري كبير، فور وصوله إلى مقر النادي، مساء اليوم الأربعاء، لبدء مهام عمله مع الليوث.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الجديد، خالد البلطان، اجتماعًا بالأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الاطلاع على سير العمل، وتحفيز اللاعبين قبل استئناف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أحمد العقيل مع شكره على ما قدمه في المرحلة الماضية، وتكليف خالد البلطان برئاسة الليوث لمدة عام.

ويحظى خالد البلطان بشعبية كبيرة بين الجماهير الشبابية، حيث سبق أن تولى رئاسة النادي على مدار 10 أعوام، وخلال هذه الفترة توج الفريق الأول لكرة القدم بالليوث بـ8 بطولات.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ويستعد لملاقاة الفيحاء في الجولة الثانية، مساء يوم الجمعة.