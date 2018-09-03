استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت

2018/09/03
الساعة 2:18 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الكويت حالة من الاستقرار حيث سجلت 11.70 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.73 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.24 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.78 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.83 دينار.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 5.85 دينار، وسجلت أسعار أوقية الذهب مبلغ 363.88 دينار، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 81.90 دينار.

 


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