استقرار أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي

المواطن - واس

استقرت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم في ظل استمرار ترقب المستثمرين لصدور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والذي من المتوقع أن يسفر عن رفع الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وكان السعر الفوري للذهب استقر دون تغير عند 1200.43 دولار للأونصة بعد أن تحرك في نطاق ضيق خلال الجلسة واختبر خلالها مستوى المقاومة المهم عند 1200 دولار.

هذا واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1204.70 دولار للأونصة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت سعر أونصة الفضة 0.5 % لتسجل 14.48 دولار.