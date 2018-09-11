استقرار أسعار الذهب يوقف موجة التراجع

استقرار أسعار الذهب يوقف موجة التراجع

2018/09/11
الساعة 2:39 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم مدفوعة بتكهنات تشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة الأمريكي هذا الشهر.
واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير عند 1195.79 دولار (الأونصة) في حين ارتفعت العقود الامريكية الاجلة للذهب 0.1 %لتسجل 1201.60 دولار.
وارتفعت قيمة معدن الفضة بنسبة 0.3 % في المعاملات الفورية لتسجل 14.19 دولار الأونصة في حين ارتفع البلاتين 1% إلى 790.20 دولار للاونصة.


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