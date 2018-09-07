استقرار أسعار النفط رغم هبوط المخزون الأمريكي لأدنى مستوياته منذ 2015

المواطن - متابعة

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة مع تلقي السوق دعما من هبوط المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2015، على الرغم من أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع اقتصاد الأسواق الناشئة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش وبارتفاع قدره 16 سنتًا عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 76.58 دولار للبرميل.

وهبطت المخزونات التجارية في الولايات المتحدة 4.3 مليون برميل إلى 401.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس آب، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015، وفقًا لما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس.