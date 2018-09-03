استقرار أسعار النفط ومزيج برنت يسجل 77.42 دولار للبرميل

المواطن - متابعة

شهدت أسعار النفط، أمس الأحد، حالة من الاستقرار لتسجل لعقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.42 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف إلى 69.80 دولار للبرميل.

كما سجلت أسعار النفط انخفاضًا يوم الجمعة الماضية مع تعرضها لضغوط من تجدد المخاوف من أن حربًا تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الطاقة.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري يوم الجمعة أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة في يونيو بلغ 10.674 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.

ولفتت إلى أن صادرات الخام زادت حوالي 200 ألف برميل في يونيو لتسجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا جديدًا عند 2.2 مليون برميل يوميًّا، أو أكثر من ضعفي مستواها قبل عام.