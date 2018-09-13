استلام 7 محطات لتعبئة المياه بالطائف من المتعهد الجديد

المواطن - الطائف

تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، محطات تعبئة المياه (الأشياب) في محافظة الطائف، بعد استلامها من المتعهد الجديد، يرافقه مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، ومدير وحدة أعمال الطائف المهندس سعيد بن مسفر الوادعي، وعدد من التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام الفنية.

وشملت الجولة الوقوف على سير الأعمال في محطات التعبئة والبالغ عددها في محافظة الطائف 7 محطات، تقدم خدماتها لكافة سكان المحافظة، وتلبي احتياجاتهم من خلال نقل المياه بواسطة الصهاريج والبالغ عددها أكثر من (325) صهريجًا.

وأوضح المهندس محمد الموكلي، أن الشركة حرصت على تهيئة وتطوير محطات التعبئة في محافظة الطائف بشكل أفضل ومتقدم من خلال تخصيص المواقع المناسبة جغرافياً لها، وزيادة عدد الصهاريج وتقليص فترات الانتظار، وضمان استمرار العمل، لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الشركة في تلبية احتياجات السكان، لا سيما أن مدينة الطائف تعد عروس المصايف ومقصدًا سياحيًا مهمًا خصوصاً في فترة الصيف.

وقال: “لمسنا اليوم من خلال جولتنا التفقدية على محطات تعبئة المياه في محافظة الطائف الجهود التي تبذل من أجل تحقيق خدمات مميزة للوصول إلى الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات، كما تم عن كثب متابعة آلية تقديم الخدمة للعميل منذ وصوله إلى المحطة وحتى المغادرة خلال أقل من نصف ساعة في الأيام العادية.

ونوه المهندس محمد الموكلي إلى أنه هناك أعمال مستقبلية سيتم تنفيذها -بمشيئة الله- للتسهيل على المستفيد وتمكينه من الطلب عن طريق الخدمة الهاتفية والإلكترونية بالموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى حرص الشركة على قياس مدى رضا العميل عن الخدمات المقدمة له عبر قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر الرقم الموحد (920001744)، مشيراً إلى أن جميع الأعمال المنفذة تقوم وفق أسس ومعايير عالية تضمن تحقيق الجودة المطلوبة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة بقطاعي المياه والخدمات البيئية.