استمرار بيع تذاكر مباراة الاتحاد والقادسية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن استمرار بيع تذاكر مباراة العميد المقبلة أمام القادسية، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر موقع “مكاني”.

وكانت منصة “مكاني” قد طرحت قبل عدة أيام تذاكر مباراة الاتحاد والقادسية، بالأسعار التالية 15 ريالاً للدرجة الموحدة، 150 ريالاً للفضية، و300 ريال للذهبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية، على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم السبت الموافق 15 سبتمبر الجاري، في ثاني جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على القادسية، خاصة أن بداية العميد لم تكن موفقة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الشباب بهدف دون رد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مع الفتح في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد.