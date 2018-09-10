اشتباه يوقع بمواطن بحوزته 96 قارورة خمر

المواطن - جدة

عثرت الجهات الأمنیة بشرطة جدة ممثلة بمركز شرطة ذهبان على 96 قارورة خمر مسكر، بحوزة مواطن، بعد استیقافه من قِبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق، بمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، وأثناء قیام إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بعملها المعتاد على طريق ينبع، اشتبهت في مركبة صناعیة كورية أثناء سیرها على الطريق قبیل الفجر بوقت قلیل، حيث جرى استیقاف المركبة وطلب الأوراق الثبوتیة من قائدها، والذي بدت علیه آثار ارتباك فتم تعزيز الموقع بدورية أخرى، وبتفتیش السائق لم يتم العثور على أي ممنوعات بحوزته.

وبعد تفتیش المركبة عثر بداخلها على 8 كراتین مغلقة وعند فتحها اتضح أنها تحتوي على قوارير خمر مسكر خارجي الصنع، يحوي كل كرتون 12 قارورة بإجمالي 96 قارورة.

تم ضبط قائد المركبة والتحفظ علیه وعلى المضبوطات، وجرى تسلیمهم لجهة الاختصاص.