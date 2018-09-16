اشتعال المنافسة للظفر بسيف ولي العهد للهجن

المواطن - الرياض

استؤنفت اليوم الأحد الفترةُ الصباحية بجوائز مجموعها (2,375,000) ريال منافسات الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وخصصت لفئة القعدان على مسافة 2 كيلومتر بمعدل 25 شوطاً عاماً.

وانتزع القعود “منتزع” لمالكه لاهوم سعد المري الزمن الأسرع في الوصول لخط النهاية بمقدار 2: 57: 23 دقيقة

وجاءت نتائج المركز الأول في كل شوط من الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط1 : (سمران) لعلي راشد المري

الشوط 2 : (غشام ) لمحمد مبارك المري

لشوط 3 : (متعب ) لسليمان سلامه الجهني

الشوط 4: (نهاب) لراجس علوش ال قويد

الشوط 5 (ذاهن) لعلي محمد المري

الشوط 6: (المتحد) لمحمد فهد المري

الشوط 7: (مولع ) لراشد محمد المري

الشوط 8: (الصميدع) لجويعد فهيد العجمي

الشوط 9: ( الصداوي)لعبدالله عبدالهادي المري

الشوط 10 : (وداد) لعبدالله طالب المري

الشوط 11 : (سياف) لرشيد هادي آل عباس

الشوط 12 : (ملبي ) لفارس شجاع القودة

الشوط 13: (نهاب ) لسعيد مظفر العامري

الشوط 14 ( مكلف ) لمحمدمانع ال رزق

الشوط 15 : (ملبي ) لسعيد مظفر العامري

الشوط 16 : ( منتزع ) ل-لاهوم سعد المري

الشوط 17 : (المؤرخ ) لراشد فهد المري

الشوط 18 : ( نيوم) ل-لاهوم سعد المري

الشوط19: (معزز)لمحمد فيصل المري

الشوط 20 ..(عز الجيش ) لمحمد سلطان المالكي

الشوط 21: (السامي ) لغصن سعيد المسلمي

الشوط 22 : ( سياف) لمسعود عبدالهادي المري

الشوط23: (بركان ) لمحمد علي البخيته المري

الشوط24: (صقر ) لناصر حمد المري

الشوط25: (الجذاب ) لحمد سعيد المري

وشهدت الفترة المسائية، أمس السبت، الخامس من شهر محرم الموافق الخامس عشر سبتمبر تألق هجن النايفات وذلك عبر البكرتين شهلوله في الشوط الرابع وصبا في الشوط الخامس وذلك في منافسات أشواط الختامي بمهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام في ميدان محافظة الطائف .

وخُصصت الفترة المسائية لفئة حقايق بكاروتضمنت ثمانية أشواط مفتوحة وشوط عام .

حيث حددت اللجنة المنظمة الشوطين الرئيسين الأول والثاني بجوائز مجموعها “2,600,000 ريال” بحيث توزع على أصحاب المراكز الخمسة الأولى من كل شوط بمعدل 700 ألف ريال بالإضافة لكأس لصاحب المركز الأول بينما ينال الثاني 300 ألف ريال والثالث 150 ألف ريال و مبلغ 100ألف ريال للفائز بالمركز الرابع فالخامس يحصل على 50ألف ريال .

أما الأشواط من الثالث وحتى التاسع تم توزيع ما مجموعه 665 ألف ريال على أصحاب المراكز العشرة الأولى من كل شوط.

الشوط 1 (التماس) لهجن الرئاسة

الشوط 2 ..(مشغله) لرياض بن ثامر السعدون

الشوط 3 (الظبي) لسعيد محسن راشد المري

الشوط 4 (شهلوله) لهجن النايفات

الشوط 5 (صبا) لهجن النايفات

الشوط 6 (الظبي) لعلي بطشان صالح

الشوط7: (الشايبه ) للشيخ حمدان بن رشد آل مكتوم

الشوط8: (ريمه) لنواف محمد أبو ساق

الشوط9: (نوف) لفهد عبدالله الشمري