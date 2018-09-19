اشتعال جالاكسي نوت 9 يوقع سامسونج في مأزق جديد

المواطن - متابعة

للمرة الثانية، تلقت شركة سامسونج ضربةً وُجهت إلى هاتفها الجديد نوت 9، بعد أن ذكر موقع نيويورك بوست أن امرأة أمريكية رفعت دعوى على الشركة الأميركية بسبب اشتعال هاتفها.

والحادث وقع في 3 سبتمبر الجاري، عندما كانت المواطنة الأمريكية ديانا تشونغ، في مصعد أحد المباني، ولاحظت فجأة أن حرارة هاتفها الجديد من نوع جالاكسي نوت 9 ارتفعت بشدة، فوضعته في حقيبة اليد التي تحملها، وبعد ثوانٍ سمعت صوتاً غريباً ولاحظت أن بطارية الهاتف بدأت بالاحتراق، فما كان منها إلا أن خرجت من المصعد بسرعة ورمت الهاتف في بهو المبنى.

ورفعت المرأة دعوى قضائية ضد سامسونج مطالبة إياها بتعويضها عن الأضرار، وقالت إن الهاتف أتلف كل مقتنياتها داخل الحقيبة.

وفي المقابل، أكدت سامسونج أنها لم تتلق من قبل أي شكاوى تتعلق بحوادث مماثلة لهواتف نوت 9، وهي تحقق حاليًا بملابسات الحادثة الأخيرة.

وقبل عامين ضربت أزمة هاتف نوت 7 لتعصف بالشركة وتضرب بسمعتها قبل أن تكبدها خسائر قُدرت بمليارات الدولارات.