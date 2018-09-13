اعتراض صاروخ حوثي أُطلق باتجاه نجران وتدميره

المواطن - نجران

نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران وتدميره.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني بأن رجال الدفاع المدني باشروا، فجر اليوم الخميس، بلاغاً عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في ضواحي مدينة نجران، ما نتج عنه إصابة مواطنة، حيث تم نقلها إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، والله ولي التوفيق.