اعتزال نادين الراسي بعد اعتداء ابنها عليها وسحلها

المواطن - متابعة

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي اعتزال الفن، بعد أن تعرضت للضرب على يد ابنها.

وكتبت نادين الراسي في تغريدة لها عبر “تويتر”: “شكرًا لكلّ محبّ وكلّ من دعم مسيرتي الفنّيّة وكلّ من استفزني لأقدِّم الأفضل.. الآن حان وقت الوداع”.

وثبّتت نادين الراس التغريدة على رأس يوميات صفحة حسابها على “تويتر”.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت نادين الراسي عبر إنستجرام قبل يومين وهي تبكي، أن ابنها مارك ضربها وسحلها أمام أبنائها وأحد أصدقائها في المنزل بسبب خلاف نشب بينهما.

وقالت نادين الراسي: “بعد كل التنازلات اللي قدمتها لابني الطبيب، وبعت منزلي لشراء سيارة لأجله، تعدى علي بالضرب، وعايرني بأنه هو من ساعدني على النجاة من الموت عندما تعرضت لحادث سير من فترة”.

نادين الراسي ولدت يوم 4 سبتمبر 1979م، وهي ممثلة لبنانية من مواليد رحبة، محافظة الشمال في لبنان.

وعُرفت نادين الراسي بدورها في مسلسل عصر الحريم، ومسلسل جريمة شغف الذي عرض على شاشتي روتانا مصرية، وإل بي سي الفضائية اللبنانية.

وفازت نادين الراسي بالجائزة اللبنانية الموركس دور ثلاث مرات، كما حصلت عليها عام 2007 عن دورها في مسلسل غنوجة بيَّا وعام 2008 عن دورها في مسلسل ابني، وعام 2010 عن مجمل أعمالها لعام 2009.

والفنانة نادين الراسي هي شقيقة المغني جورج الراسي، وتزوجت للمرة الأولى من حاتم حدشيتي في عام 1996، عندما كان عمرها 17 عامًا، وأنجبت ولدًا اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب.

وتزوجت نادين الراسي ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، وأنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.