اعتماد تشكيل رابطة الاتفاق.. وامرأة تُنظم مدرج العائلات

المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، تشكيل رابطة فارس الدهناء، اليوم الجمعة، وشهد تواجد امرأة للمرة الأولى في روابط المشجعين.

وجاء تشكيل رابطة فارس الدهناء، كالتالي؛ فيصل الدوسري، رئيسًا، سعد حميدي، نائبًا، راشد العزمان، أمينًا للصندوق، وموسى العمري، قائدًا للمدرج، فيما تتولى سارة الدوسري مسؤولية تنظيم مدرج العائلات، بالإضافة إلى عضوية 37 مشجعًا.

وأوضحت رابطة فارس الدهناء، أن مهمتها ترتكز على زيادة نسبة الحضور الجماهيري لمباريات الاتفاق، والحرص على تفاعل المدرّج الاتفاقي باستمرار خلال اللقاءات، بجانب العمل على زيادة شعبية الفريق في مختلف مناطق المملكة بأعمال وابتكارات جديدة.

وأضافت رابطة فارس الدهناء عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنها ستفتح الأبواب لكافة الجماهير الاتفاقية دون استثناء للتطوع والمساندة في كل مباراة سواء على أرض الفريق أو خارج أرضه.