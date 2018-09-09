افتتاح حركة السير في نفق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي

المواطن - الرياض

افتتحت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس السبت ٢٨ من ذي الحجة ١٤٣٩، مشروع نفق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي، الذي يعتبر محور ربط مهم سيسهم في تحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية، وتحديداً على طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول الذي سيحرر الحركة باتجاه الشرق والغرب من الطريق الدائري الشرقي إلى الطريق الدائري الثاني.

ويبلغ طول نفق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول 900م، ويتكون المشروع من 3 مسارات رئيسية، و3 مسارات خدمة أعلى النفق، بمسطحات إسفلتية تبلغ (27.900) متر مربع، و4 جدران، منها اثنان داخليان يفصلان مسارات النفق عن مسارات قطار الرياض، ويعتبر هذا النفق مكملاً للنفق الذي افتتح سابقاً على طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع هارون الرشيد.

وتود أمانة منطقة الرياض أن تتقدم بجزيل الشكر لجميع سكان المنطقة على تحمّلهم طول فترة تنفيذ المشروع، وتعتذر عما سببه لهم من إزعاج بسبب وجود عوائق حالت دون إنجاز المشروع في وقته المحدد.