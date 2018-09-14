اقتحام وتطهير الأماكن المحصنة.. ضمن مهام القوات السعودية في مناورات النجم الساطع 2018
تقام في مصر بمشاركة قوات أمريكية وخليجية

اقتحام وتطهير الأماكن المحصنة.. ضمن مهام القوات السعودية في مناورات النجم الساطع 2018

2018/09/14
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن -الإسكندرية

تتواصل في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الإسكندرية مناورات التمرين العسكري المشترك النجم الساطع 2018 بمشاركة قوات من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد نفذت وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية عدداً من المهام التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة والشقيقة المشاركة كاقتحام وتطهير المواقع المحصنة والقفز الحر والإنزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية.

وتزامناً مع التمرين الميداني عُقدت عدد من الندوات والمحاضرات للمشاركين في التمرين، كما اشتمل التمرين على تدريب عبر المشبهات القتالية والتي تحاكي الواقع.

الجدير بالذكر أن المشاركة في تمرين النجم الساطع٢٠١٨ يندرج ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لدى منسوبيها وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية للمشاركين وسط بيئة قتال حقيقية.


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