اقتراح تركي الخليوي يثير الجدل

المواطن - طارق سعد

أثار رئيس لجنة توثيق الرياضة السعودية؛ والتي تم إلغاؤها لاحقاً بأمر من معالي رئيس هيئة الرياضة؛ تركي الخليوي الرأي العام الكروي إثر رأيه التلفزيوني في القناة السعودية باقتراحه عدم اعتبار مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نسخة رسمية، وجاء اقتراح الخليوي بسبب تضرر بعض الفرق المشاركة في المسابقة من غياب لاعبيها الدوليين في فترة كأس آسيا والتي ستتواصل فيها جولات الدوري بحسب الجدول الحالي.

واعتبر الخليوي اقتراحه استثنائياً يخص هذا الموسم فقط، حيث وصف استمرار المسابقة بغياب الدوليين أثناء كأس آسيا بعدم العدل.

وكان تركي الخليوي مثار جدل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض بعد نتائج عمل لجنة التوثيق التي ترأسها في وقت سابق.