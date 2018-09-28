اقترب من 2 مليون.. رقم صادم لعدد المخالفين المضبوطين في المملكة!

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 17/ 1/ 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 1808203 مخالفين، منهم 1387220 مخالفًا لنظام الإقامة، و286114 مخالفًا لنظام العمل، و134869 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 30870 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1455 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2720 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 691 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 668 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 23 سعوديًّا.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12844 وافدًا مخالفًا، منهم 11245 رجُلًا، و1599 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 297156 مخالفًا، وإحالة 255733 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 314166 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 459229 مخالفًا.