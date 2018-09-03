اقتصاد إيران ينهار .. 128 ألف ريال إيراني مقابل الدولار

المواطن - متابعة

هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية يوم الاثنين، وسط تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

وبلغ سعر الريال الإيراني اليوم 128 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

وشهدت العملة الإيرانية انهيارًا خلال الأشهر الماضية بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وعدة سلع أخرى نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.