اقتصاد الدوحة يتلقى صفعة جديدة.. خسائر بالملايين

المواطن - متابعة

لم تكد الدوحة تستفيق من الخسائر الفادحة التي مُنيت بها الخطوط الجوية القطرية مؤخرًا، حتى تلقى اقتصادها ضربة جديدة أصابت هذه المرة هيئة الاستثمار القطرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية، الذي ينتمي للعائلة الحاكمة، سيغادر منصبه وذلك بشكل مفاجئ، بعد حوالي 4 سنوات على تسلمه.

وأكدت الوكالة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن أسباب اعتزام الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني الرحيل عن رأس الهيئة لم تتضح بعد.

كما أنه لم يتم الإفصاح عن الاسم البديل، أو أي من المرشحين لشغل هذا المنصب الاقتصادي الحساس.

ويأتي هذا التطور بعد يوم فقط من إعلان الخطوط الجوية القطرية عن تسجيل خسائر بقيمة 69 مليون دولار أميركي في سنتها المالية الممتدة من إبريل 2017 إلى 31 مارس 2018.