الأحمدي: ندرك أهمية مباراة الوصل.. ونملك مقومات الفوز

المواطن - مروة نبيل

أكد المغربي كريم الأحمدي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن العميد يستطيع الفوز على الوصل الإماراتي، وانتزاع بطاقة التأهل من دبي.

وعلق كريم الأحمدي على مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، قائلًا: “حضرنا إلى دبي من أجل العودة بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال”.

وتابع المغربي كريم الأحمدي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد والوصل، قائلًا: “الجميع يدرك أهمية اللقاء وصعوبته، ونملك جميع مقومات الفوز”.

واختتم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، كريم الأحمدي تصريحاته قائلًا: “جماهير الاتحاد عاشقة لناديها، ودائمًا ما تكون حاضرة لدعم الفريق سواء في جدة أو بالخارج”.

وانتهت مباراة ذهاب دور الـ32 بين الاتحاد والوصل الإماراتي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى العميد للفوز في مواجهة الإياب، التي ستُقام يوم غد الأحد.