الأحوال المدنية: إيقاف الخدمات لا يمنع هذه الإجراءات

المواطن - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، أن إيقاف الخدمة لا يمنع من الزواج، مضيفة أنه يمكن إضافة الزوجة فقط، فالنظام لا يسمح بتسليم سجل أسرة لوجود الملاحظة.

وأكدت الأحوال المدنية أن إيقاف الخدمة لا يمنع من إضافة الأبناء واستخراج شهادة ميلاد لهم، إضافة الزوجة، إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء.

كما أوضحت الأحوال المدنية أن الجهات الرسمية التي أدرجت السجل المدني على نظام إيقاف الخدمات هي الجهة المعنية برفع الإيقاف.