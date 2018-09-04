الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في العلا

المواطن - العلا

تواصل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للنساء في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، بداية من أول من أمس الأحد ولمدة أسبوعين، في إطار تفعيل مبادرة “موجودين” المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن القطاع يهدف من خلال إطلاقه لمبادرتي “موجودين” و “نأتي إليك”، إلى تسهيل تقديم الخدمات لعموم العملاء من الرجال والنساء، واختصار الوقت عليهم.

الجدير ذكره، أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية “الزواج، الطلاق” وتعديل المهن للنساء.