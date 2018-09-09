الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في غامد الزناد

المواطن - الباحة

تبدأ وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الباحة تقديم خدماتها للنساء بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع، في محافظة غامد الزناد، ضمن مبادرة “موجودين” المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية للرجال أو النساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن حجز المواعيد لعموم النساء الراغبات في الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية سيكون عن طريق الاتصال على رقم الهاتف (0177300027 – تحويلة 204 و 207 ).

وبيَّن أن الوحدة المتنقلة تقدم جميع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.