الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في الشماسية

المواطن - القصيم

تواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة القصيم، تقديم خدماتها للنساء بمقر محافظة الشماسية بداية من يوم الأحد الماضي، ولمدة خمسة أيام، وذلك في إطار تفعيل القطاع لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للرجال أو النساء.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو التواجد في مختلف محافظات ومراكز المملكة وخدمة الأهالي فيها، مشددًا على أن الأحوال المدنية تحرص على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات.