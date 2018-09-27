الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا للنساء في بقعاء

المواطن - حائل

افتتحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم، مكتب الأحوال المدنية النسائي في محافظة بقعاء بمنطقة حائل.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر إن المكتب الجديد سوف يبدأ يوم الأحد المقبل (20 / 1 /1440هـ) باستقبال النساء الحاصلات على مواعيد مسبقة للمراجعة من نظام المواعيد الإلكتروني.

وأوضح أنه تم إدراج مكتب الأحوال المدنية النسائي بمحافظة بقعاء اليوم الخميس ضمن نظام المواعيد الإلكتروني، وأنه باستطاعة المواطنات الدخول على النظام وحجز موعد إلكتروني للمراجعة.

وأضاف أن المكتب جهز بأحدث وسائل التقنية الحديثة، في إطار تنفيذ الأحوال المدنية لخطته التوسعية في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وكشف أن المكتب سيقدم جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات.