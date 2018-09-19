الأخضر الشاب والأردن أحباء وديًا

المواطن - محمد سمعة

سقط المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب الأردن بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة ودية أقيمت اليوم.

وكانت مباراة السعودية والأردن أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف، حيث انطلقت المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

سجل للمنتخب السعودي في شباك الأردن كل من فرج الغشيان في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول واللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الثامنة والستين من عمر المباراة.

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2018.