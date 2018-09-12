الأخضر في الآسيوية والخلفية التسويقية الأبرز على طاولة الفواز

المواطن - محمد سمعة

أوضح عيد الثقيل الناقد الرياضي أن أبرز الملفات والتي سيتناولها قصي الفواز في حال فاز رسميًا بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، هي مناقشة آخر استعدادات المنتخب السعودي الأول للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا بالإضافة إلى الحديث عن تطوير الناحية التسويقية لمسابقات اتحاد كرة القدم.

وتحدث عيد الثقيل قائلًا: أعتقد أن قصي الفواز سيهتم بالحديث بصورة أساسية عن آخر استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس آسيا، كذلك سيتطرق للحديث عن إيجاد طرق جديدة لتسويق مسابقات اتحاد كرة القدم، لما يتمتع به من خبرات وخلفيات تسويقية مميزة.

وأضاف الثقيل: كما أن اتحاد القدم الجديد سيفكر وسيركز بشكل كبير على زيادة مداخيل الأندية السعودية منعًا لوقوعها في فخ الديون، كما أن الاتحاد سيُنهي مرحلته ثم بعد ذلك يبدأ تخصيص الأندية السعودية.

وكانت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات اتحاد القدم أعلنت أن قصي الفواز هو الوحيد المُرشح لمنصب الرئيس خلفًا للدكتور عادل عزت.