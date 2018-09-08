الأخضر يؤدي مناورته والكويكبي يخضع للرنين

المواطن - محمد سمعه

أدى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، تدريباته اليوم السبت، وذلك للاستعداد لمواجهة المنتخب البوليفي وديًّا بعد غد الاثنين.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر أن الأخضر واصل تدريباته للاستعداد لمباراة بوليفيا، كما خضع لاعب نادي الاتفاق محمد مرزوق الكويكبي للفحص بأشعة الرنين اليوم.

ويقيم الأخضر معسكره الحالي في مدينة الرياض، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل، والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر مباراة دولية خاضها الأخضر كانت أمام المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وانتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مدينة فولجوجراد الروسية.