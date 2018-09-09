الأخضر يبحث عن الفوز رقم 300
خلال مباراته الودية أمام بوليفيا

الأخضر يبحث عن الفوز رقم 300

2018/09/09
الساعة 7:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره البوليفي وديًا، يوم غد الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، استعدادًا لمشاركة الأخضر في منافسات بطولة كأس آسيا 2019، التي ستُقام في الإمارات.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لتحقيق الفوز رقم 300 خلال مباراته الودية أمام بوليفيا، حيث إنه سبق وتمكن من الفوز في 299 لقاء ما بين رسمي وودي طوال تاريخه.

وخاض الأخضر طوال مسيرته، 629 مباراة تنوعت ما بين الرسمية والودية، وتمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من الفوز في 299 لقاء، وتعادل 147 مرة، وتعرض للخسارة في 183 مواجهة.

وسجل لاعبو الأخضر 993 هدفًا، واستقبلت شباكهم 686 هدفًا في جميع المباريات، وذلك وفقًا لموقع المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي.


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