الأخضر يتخلى عن عادته المفضلة بعد المونديال

المواطن - مروة نبيل

اعتاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تحقيق الفوز في أول مباراة عقب مشاركاته في نهائيات بطولة كأس العالم، إلا أنه تخلى عن هذه العادة أمام بوليفيا.

وواجه المنتخب السعودي لكرة القدم بوليفيا وديًا، مساء أمس الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في أول مباراة للأخضر بعد المشاركة في المونديال الروسي.

وانتهت مباراة السعودية وبوليفيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، لتكون هذه المرة هي الأولى التي يفشل الأخضر في تحقيق الفوز عقب مشاركته في المونديال.

وشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس العالم 5 مرات، وكان آخرها في المونديال الروسي الأخير، حيث واجه أميركا عقب نسخة عام 1994، وفاز بهدفين مقابل هدف على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وبعد كأس العالم 1998، نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق فوز كاسح على نظيره التنزاني بثمانية نظيفة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وواصل الأخضر تميزه عقب المشاركة في مونديال 2002، وتغلب على البحرين بهدفين لهدف.

وواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البحريني مُجددًا، بعد بطولة كأس العالم 2006، وتمكن من الفوز بهدف دون رد.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل، حيث يقع على رأس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات، كوريا الشمالية، لبنان وقطر.