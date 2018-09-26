الأخضر يحضر ورشة عمل قبل انطلاق الآسيوية

المواطن - محمد سمعة

سيحضر وفد مشارك من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الخميس، ورشة عمل تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

ومن المنتظر خلال الورشة الحديث عن كافة استعدادات دولة الإمارات للبطولة مع الحديث عن الجوانب التسويقية والطبية والفنية للبطولة.

يذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية في الثامن من يناير المقبل.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة في البطولة الآسيوية والتي تضم منتخبات” كوريا الشمالية، قطر، لبنان”.

يذكر أن المنتخب السعودي سبق له الفوز بلقب كأس أمم آسيا ثلاث مرات من قبل حيث كانت آخر بطولات الأخضر في عام 1996 بدولة الإمارات العربية المتحدة.