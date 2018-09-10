الأخضر يصل

المواطن - محمد سمعة

وصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض من أجل مواجهة المنتخب البوليفي اليوم في مباراة ودية تحضيرًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر صورًا من وصول لاعبي الأخضر إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق نتيجة إيجابية لطمأنة الجمهور السعودي قبل أربعة أشهر على انطلاق بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وكانت آخر مباراة دولية خاضها الأخضر قبل مواجهة بوليفيا، كانت مباراة المنتخب المصري في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم في روسيا في الخامس والعشرين من يونيو الماضي وانتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف.