الأخضر يعود إلى الوراء

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات العالمية لشهر سبتمبر الجاري وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على نهاية بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وتراجع ترتيب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تصنيف الفيفا للمركز الحادي والسبعين برصيد 1337 نقطة.

وكان الأخضر خاض مباراة ودية واحدة فقط يوم العاشر من سبتمبر الحالي وكانت ضد منتخب بوليفيا في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي تُقام مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المنتخب السعودي شارك في بطولة كأس العالم في روسيا وودع المسابقة من الدور الأول بفوز وحيد على منتخب مصر وخسارتين من روسيا والأوروغواي.