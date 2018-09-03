الأخضر يعود للعب في الرياض بعد غياب سنتين

المواطن - مروة نبيل

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البوليفي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في العاشر من شهر سبتمبر الحالي، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 المُقرر إقامتها في الإمارات، شهر يناير المقبل.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019، منتخبات كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر، ويأمل الأخضر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الإعداد بشكل جيد لهذه المسابقة، من أجل المنافسة على اللقب.

ويعود المنتخب السعودي إلى العب في الرياض للمرة الأولى منذ الأول من سبتمبر عام 2016، حيث إن آخر مباراة رسمية خاضها في العاصمة، كانت في أمام تايلاند ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، وانتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد.

وخاض الأخضر العديد من المباريات الرسمية في السعودية بعد ذلك، ولكنه لم يلعب في الرياض خلال الفترة الماضية، حيث واجه المنتخب الوطني في جدة منتخبات أستراليا، الإمارات، العراق واليابان.

وعلى صعيد المباريات الودية الدولية، لم يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الرياض منذ لقاء الأرجنتين الذي أُقيم في الرابع عشر من نوفمبر عام 2012، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولعب الأخضر العديد من المباريات الودية بعد ذلك في السعودية، حيث واجه أوروغواي، لبنان ومولودوفا في جدة، فيما لعب مع فلسطين والأردن في الدمام، وذلك وفقًا لموقع المنتخب السعودي الرسمي.