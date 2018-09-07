الأخضر يواجه السامبا وديًا

المواطن - مروة نبيل

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي، الشهر المقبل، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن السامبا سيواجه المنتخب السعودي الأول، في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وبعد 4 أيام من لقاء الأخضر، يلعب مع الأرجنتين في جدة.

ويُقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكر إعداد في الرياض، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 المُقرر إقامتها في الإمارات، شهر يناير المقبل، وتضم مجموعة الأخضر كلًا من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البوليفي وديًا، في العاشر من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى المدرب الأرجنتيني بيتزي لتجربة العديد من اللاعبين وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لمنح الأخضر دفعة معنوية.